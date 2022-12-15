Захарова назвала Зеленского и его команду ряжеными

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге назвала украинского президента Владимира Зеленского и его команду ряжеными. Таким образом Захарова прокомментировала национальную политику Киева. Она напомнила, что с 2008-го по 2019 год около 150 тысяч украинцев подали заявки на получение карты поляка. Данный документ является промежуточным этапом к получению польского гражданства.

Ряженые они просто. Ряженые! Вчера в вышиванке, сегодня в косоворотке, завтра с картой поляка, а послезавтра с паспортом Израиля. Им все равно, какой костюм на себя надеть, — сказала Захарова.

Также представитель МИД согласилась с высказыванием советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Зеленский «устал». По мнению Захаровой, именно этим объясняется «нетрезвая и нечленораздельная риторика» Киева.

Арестович заявлял о сильной усталости украинского лидера. Он сказал, что Зеленский не похож на себя «довоенного»: сегодняшний политик и тот, что был в феврале, — это два разных человека.

Врач-психиатр Алексей Звездин в разговоре с NEWS.ru оценил состояние Зеленского. Он считает, что у украинского лидера идет истощение высшей нервной деятельности. По словам медика, у политика было состояние предельного утомления.

Ранее Зеленский назвал условия для окончания боевых действий на территории Украины. Первым шагом являются поставки Украине современной военной техники. Второй шаг Зеленский связал с оказанием Киеву в 2023 году поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности. Третий шаг, как считает украинский президент, заключается в выполнении «формулы мира», о которой он говорил прежде.