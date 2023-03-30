Захарова назвала Зеленского «частью кровавой коррупционной схемы» Захарова отказала Зеленскому в самостоятельности в вопросе применения снарядов с обедненным ураном

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным в вопросе использования снарядов с обедненным ураном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, украинский лидер будет поступать так, как ему скажут «советники из Великобритании». Захарова также назвала политика «частью кровавой коррупционной схемы», передает РИА Новости.

Зеленский — часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обедненным ураном, так он и сделает. Потому что напичкан он и его ближайшее окружение британскими так называемыми советниками-инструкторами, а, по большому счету, руководителями этой всей кровавой авантюры, — заметила дипломат.

Она аргументировала свои слова о «руководителях» тем, что деньги Киеву, в частности, поступают из Великобритании.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что Кремлю есть чем ответить: у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.

Как сказал военный эксперт Франк Клинцевич, применение ВСУ танковых боеприпасов с обедненным ураном грозит Украине серьезными последствиями. По его словам, при выстреле эти снаряды выбрасывают токсичную урановую пыль, а территории, на которую они попадут, станут непригодными для ведения сельскохозяйственной деятельности.