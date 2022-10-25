Захарова назвала Зеленского «Бен Ладеном номер 2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «Бен Ладеном номер 2». По версии российского дипломата, руководитель запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида» изначально «тоже был «своим парнем» для США, однако затем совершил теракт. Таким образом Захарова прокомментировала сообщения о якоы имеющихся у Киева планах по созданию так называемой «грязной бомбы». Слова представителя дипведомства прозвучали в эфире Первого канала.

Захарова в своем выступении заявила, что теракты 11 сентября 2001 года совершили боевики «Аль-Каиды», до этого близкие США.

Они врагами стали только тогда, когда эти башни сложились. А до этого это были «их парни», «их друзья». Это были люди, которые жили, работали, если это так можно назвать, на их деньги. Которые убивали других из американского оружия, — сказала дипломат.

По ее мнению, подобное происходит и с украинским президентом.

Для мирового сообщества Зеленский это просто «Бен Ладен» номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном, — заявила Захарова.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом, выразив в ходе диалога обеспокоенность касательно возможного применения Украиной «грязной бомбы».