Захарова назвала ядерным терроризмом действия Киева вокруг ЗАЭС

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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС

Украина использует Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) как инструмент ядерного терроризма, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Дипломат также добавила, что инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоится вне зависимости от «деструктивного влияния Киева».

То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим, — сказала Захарова.

По ее словам, Москва исходит из того, что инспекция МАГАТЭ должна состояться при любых условиях. По мнению Захаровой, на это не должен оказывать влияние «киевский режим и все те, кто за ним стоит».

Дипломат также призвала не реагировать на вбросы о том, что Россию «уговорили» на инспекцию путем применения дипломатического искусства. Захарова подчеркнула, что такие заявления являются ложью.

По данным The Wall Street Journal, инспекторы от МАГАТЭ могут посетить Запорожскую АЭС в начале следующей недели. Отмечается, что делегация агентства может привезти с собой необходимые устройства для определения уровня радиации и прочие инструменты. Журналисты сообщают, что даты поездки «почти определены», но ее детали по-прежнему прорабатываются