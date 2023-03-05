«Нарастить мускулатуру»: Захарова оценила итоги встречи Блинкена с Лавровым Захарова назвала встречу Блинкена с Лавровым спланированной акцией США перед выборами

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Сергей Лавров и Энтони Блинкен

Беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в рамках саммита G20 была спланированной акцией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». По ее мнению, Вашингтон таким образом пытался улучшить авторитет нынешней администрации Соединенных Штатов.

Это даже не реклама, это изначально спланированная акция, чтобы каким-то образом нарастить в ходе их предвыборной кампании некую, если можно сказать, мускулатуру на международном треке, — полагает дипломат.

Захарова отметила, что Блинкен сам инициировал разговор с Лавровым, который оказался недолгим. При этом в Госдепартаменте, по словам представителя МИД, об этом говорили как о многоформатных переговорах.

Дипломат также заявила, что Блинкен соврал о том, что в диалоге с министром иностранных дел России поднималась тема освобождения заключенного в РФ американца Пола Уилана. По ее словам, Лавров заявил, что такой вопрос в разговоре не затрагивался.

Блинкен до этого сообщил, что озвученный Лаврову вариант обмена должен устроить российскую сторону. Госсекретарь США выразил озабоченность, что бывший американский пехотинец продолжает отбывать «незаслуженное» наказание в мордовской колонии.