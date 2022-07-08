Захарова назвала власти Канады сатанистами из-за санкций против патриарха

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале расширение властями Канада санкций против РФ. По ее мнению, внести в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла могли лишь сатанисты.

Санкции против патриарха могли ввести только сатанисты, — написала дипломат.

Новые рестрикции Оттава ввела 8 июля. Под их действие попала сама Захарова, ведущая программы «Время» Екатерина Андреева и еще почти три десятка физических лиц. Кроме того, ограничения распространяются на Первый канал, ВГТРК, РЕН ТВ, ТАСС и некоторые другие отечественные СМИ.

Накануне сообщалось, что канадские власти могут снять часть антироссийских санкций по просьбе Германии, которая хочет таким образом ускорить поставку турбин для газопровода «Северный поток».