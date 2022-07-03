Захарова назвала виновных в остановке работы посольства РФ в Болгарии Захарова: власти Болгарии свели к нулю возможность работы диппредставительства РФ в Софии

Фото: bulgaria.mid.ru

Посольство Российской Федерации в Республике Болгария

Власти Болгарии свели к нулю возможность работы дипломатического представительства России в Софии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телепрограммы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. Поводом для выдачи дипломатической ноты россиянам стали подозрения в «шпионской» деятельности. Высылке также подверглись технические сотрудники посольства.

Мы сказали, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное <...>, а какое-либо функционирование диппредставительства, оно ведь должно как-то функционировать, — отметила Захарова.

Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед Москвой вопрос о закрытии российского посольства в Софии, поскольку ее недавнее обращение к Министерству иностранных дел Болгарии было проигнорировано. Митрофанова добавила, что ответственность за последствия этого шага ложится на болгарские власти.

До этого Митрофанова сообщила о том, что российское консульство в болгарском городе Варна прекратит работу. Дипломат отметила, что российской стороне дали 30 дней, чтобы освободить здание. Представительница дипмиссии пояснила, что решением всех консульских вопросов по данному округу займутся в столице Болгарии.