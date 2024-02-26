Захарова назвала «валянием дурака» слова Кэмерона о Путине Захарова: слова Дэвида Кэмерона об «ошибке» Путина являются «валянием дурака»

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Мария Захарова

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон должен признать, что задача Запада нанести так называемое стратегическое поражение России провалилась, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она отреагировала на заявление главы британской дипломатии, что Москва не сможет одержать победу на Украине и это нужно доказать российскому президенту Владимиру Путину.

Жаль, он не признался, что натовская задача «стратегического поражения России» провалилась. Что касается стремления «доказать недоказуемое» — это monkey business [«валяние дурака»], любимое занятие английской бюрократии, — написала она.

Ранее Дэвид Кэмерон написал в соцсетях пост, в котором подчеркнул, что Владимиру Путину нужно доказать, что он ошибается по поводу Украины. По его мнению, российский лидер по-прежнему верит, что ему удастся одержать победу.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что реагировать на заявление Дэвида Кэмерона не нужно. По его словам, политик этого недостоин, а королевству не удастся заставить главу РФ изменить планы специальной военной операции.