Захарова назвала условия восстановления отношений России и США Захарова: США нужно признать интересы России для нормализации отношений

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Мария Захарова

Нормализация отношений России и США может произойти при условии реального признания Вашингтоном коренных национальных интересов РФ, заявила в беседе с «Парламентской газетой» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сегодня, по ее словам, российско-американские отношения истончились до предела по вине Вашингтона, преследующего цель нанести России стратегическое поражение и не готового «даже в теории» к честным переговорам на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Выйти же на формулу мирного сосуществования с сотрудничеством в отдельных областях получится только после того, как Вашингтон на деле признает наши коренные национальные интересы и начнет договариваться по-серьезному, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что правящим кругам в США пора смириться с нарождающимся многополярным миропорядком и перестать мыслить в категориях собственного превосходства. Пока же американская элита не желает сдавать позиции на мировой арене, поэтому процесс переосмысления геополитической реальности в США проходит болезненно.

Дипломат выразила уверенность, что российская твердая решимость в достижении целей, поставленных в рамках СВО, приведет Вашингтон к поиску компромиссов, которые исключат иные альтернативы, в том числе прямое столкновение между двумя странами.

Ранее Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что попытки Вашингтона «развивать гуманитарные связи с российским народом» на самом деле направлены на подрывную деятельность в России. По ее словам, посол США в Москве Линн Трейси должна прекратить врать и умалчивать об этом.