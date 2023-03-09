«Прогноз пессимистический»: Захарова о продлении зерновой сделки Захарова заявила, что продление зерновой сделки зависит от выполнения российской части

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Мария Захарова

Продление зерновой сделки будет зависеть от выполнения ее роcсийской части, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что если российская часть зерновой сделки выполняться не будет, то прогноз по ее продлению — пессимистичный.

Пакетная сделка предполагает в данном случае, два направления, два трека, — оба из них должны выполняться. Мы делаем все, чтобы гарантировать выполнение двух треков, двух направлений этой сделки, в этом случае прогноз оптимистичный. Если это будет бесконечно сваливаться в пике, в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический, — сказала она.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зeленский во время встречи в Киеве заявили, что действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период поcле 18 марта. При этом агентство Reuters сообщило, что Киев начал онлайн-переговоры по продлению зерновой сделки без участия Моcквы.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад хоронит зерновую сделку, саботируя выполнение российской части пакета, а предназначенное для беднейших стран зерно перенаправляется в Европу. В ведомстве призвали Запад прекратить «разыгрывать продовольственную карту» и чинить препятствия российскому сельхозэкспорту.