Захарова назвала условие для прекращения отношений между Россией и США Захарова: если США объявят Россию спонсором терроризма, об отношениях стран можно забыть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Об отношениях Вашингтона и Москвы можно забыть, если США объявят Россию спонсором терроризма, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». Она отметила, что в российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Штаты знают о последствиях такого решения.

Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили, и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено, — сказала Захарова.

В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Государственный департамент признать Россию «государством — спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С аналогичным призывом ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что удовлетворение этого предложения мало что изменит для Москвы в практическом плане. В то же время чиновник неоднократно подвергался давлению: так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что конгресс сам внесет Россию в список «государств — спонсоров терроризма», если этого не сделает Госдеп.