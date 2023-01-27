Захарова назвала Украину «прачечной коллективного Запада» Захарова: Украина — это место для отмывания коррупционных денег из стран Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики назвала Украину местом, где на протяжении долгого времени «коллективный Запад» отмывал деньги, полученные коррупционным путем. Уровень этих злоупотреблений диппредставитель сравнила с бандитизмом.

Это коррупция в том смысле, в котором все понимают этот термин. Это просто создание на протяжении многих лет прачечной для коллективного Запада по выводу ресурсов, по перенаправлению денег со счетов на счета. Сколько лет мы об этом говорили, сколько лет этому находились реальные фактические подтверждения. Поэтому да, давайте все-таки ставить слово коррупция с маленькой звездочкой-сноской и говорить о том, что в контексте Украины это просто настоящий бандитизм, — говорит Захарова.

Ранее во время брифинга Захарова призвала страны НАТО объяснить, какую роль они играют в украинском кризисе, поддерживая Киев. До этого она обратилась непосредственно к послу ФРГ в России Анналене Бербок с просьбой прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

17 января Захарова потребовала от стран Евросоюза ввести санкции против руководства МВД Германии после того, как в ФРГ задержали известную экоактивиству Грету Тунберг. Вместе с соратниками Тунберг требовала закрыть угольные шахты на территории деревни Люцерат.