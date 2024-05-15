Захарова назвала угрозой заявление США о пересмотре отношений с Грузией

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Мария Захарова

Заявление Белого дома о том, что Соединенные Штаты пересмотрят отношения с Грузией, если в республике будет принят закон об иностранных агентах, является открытой угрозой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, это стопроцентное вмешательство во внутреннюю политику суверенного независимого государства.

Это открытая угроза... Несколько месяцев Запад на все лады запугивал, шантажировал, заламывал руки суверенному государству Грузия, — сказала она.

Ранее Мария Захарова, комментируя заявление Еврокомиссии, согласно которому принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, напомнила, что европейская организация сама планирует принять аналогичную норму. Дипломат назвала ситуацию «постмодерном биполярным».

Захарова подчеркнула, что законы об иноагентах действуют по меньшей мере в 50 странах мира, включая Австралию, Британию и Израиль, а Франция готовится рассмотреть подобную инициативу для своей страны. При этом, по словам представителя МИД РФ, первая аналогичная норма была принята в США еще в 1938 году в виде Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

Парламент Грузии 14 мая одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Инициативу поддержали 84 депутата, против проголосовали 30. При этом прения были омрачены дракой между депутатами.