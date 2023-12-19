Захарова назвала США бензоколонкой с денежным принтером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова назвала США «бензоколонкой с интегрированным денежным принтером». По ее словам, Вашингтон активно качает нефть на продажу, и с каждым месяцем показатели добычи бьют рекорды. Она напомнила, что еще недавно американские и европейские политики называли Россию «страной-бензоколонкой». Но если посчитать долю углеводородов от общей суммы первых пяти статей национального экспорта США, то она составит почти 63%, подчеркнула Захарова.

США активно качают нефть на продажу, каждый месяц показатели добычи растут, бьют рекорды. Иначе американская экономика уже не вытягивает, даже с учетом «дутого доллара». И кто здесь страна-бензоколонка? Хотя согласна. У США конструкция посложнее: бензоколонка с интегрированным денежным принтером, — написала Захарова.

Она отметила, что нефть является главным экспортным товаром США. Она приносит $86 млрд. Далее идут нефтепродукты. А это ещё $83 млрд. На четвертом месте в экспортном списке — газ ($50 млрд). Авиа- и машиностроение «плетутся в хвосте», добавила она.

Ранее сообщалось, что США увеличили добычу сланцевой нефти до рекордных 13,3 млн баррелей в день, несмотря на усилия Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) по ее снижению. Американским компаниям удалось нарастить объемы добычи в условиях сокращения числа буровых установок на 20%. При этом аналитики в правительстве США предсказывали рост до 12,5 млн баррелей в день. Реальные объемы добычи теперь эквивалентны вкладу Венесуэлы в мировой рынок.