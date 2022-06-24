Захарова назвала слова Бербок о «голоде как оружии» России циничной ложью

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, обвинившей РФ в «использовании голода как оружия». Дипломат назвала это заявление циничной ложью. По словам главы внешнеполитического ведомства, в традициях Германии использовать голод в качестве оружия.

Безграмотная и циничная ложь. Использовать голод в качестве оружия — это как раз в исторических традициях Германии, — написала Захарова.

Она также привела статистику импорта ФРГ сельхозтоваров в текущем году, сославшись на данные авторитетных источников. Согласно им, Германия в марте фактически удвоила объем импорта, ввезя агропродукцию на сумму свыше €3,4 млрд. По мнению Захаровой, при таких закупках Берлин вряд ли волнует вероятность голода.

Анналена, главное — не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием, — заключила она.

По словам Бербок, Россия «вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники». Кроме того, она заявила, что Москва пытается переложить на другие страны вину за резкий рост цен на продовольствие в мире.

На слова Бербок ранее ответил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что удивительно слышать подобные высказывания от чиновников, «чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек».