Захарова назвала ситуацию с турне Пелоси неадекватной и сюрреалистичной Захарова назвала ситуацию с азиатским турне Пелоси неадекватной и сюрреалистичной

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси является неадекватной и сюрреалистичной. Это также можно назвать «полетами во сне и наяву», отметила она в Telegram.

С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — «полетами во сне и наяву». Настолько все происходящее с американской политикой неадекватно и сюрреалистично, — подчеркнула представитель МИД.

Пелоси 29 июля отправилась в азиатское турне, в рамках которого намеревается посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Еще одним возможным пунктом назначения для нее является Тайвань.

Ранее стало известно, что самолет ВВС США Boeing C-40С, на котором Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, пропал с радаров по прибытии в аэропорт Гонолулу, штат Гавайи, о чем свидетельствуют данные, полученные с онлайн-сервиса по отслеживанию авиарейсов FlightRadar. Портал также не предлагает данные об уже совершенной части полета.