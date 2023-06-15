Захарова назвала шокирующими слухи про вовлечение США в ситуацию в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России обеспокоено информацией о том, что власти Соединенных Штатов решили вмешаться в диалог между карабахскими армянами и официальными представителями Азербайджана, заявила на полях ПМЭФ-2023 представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что американская сторона должна обязательно прокомментировать появившиеся слухи. По ее словам, это первый прецедент в новейшей истории, когда претендующая на роль посредника сторона угрожает одному из участников конфликта для достижения своей миссии.

Мы действительно обеспокоены. Если эти факты подтвердятся, а я думаю, что американская сторона просто обязана это прокомментировать, то мне кажется, что они в очередной раз подорвут свое реноме в качестве посредника. <...> Я первый раз вижу в новейшей истории информацию о том, что страна, претендующая на роль посредника, угрожает участнику урегулирования применением силы для реализации своей посреднической роли. Я правда такого не видела. Вообще информация шокирует, — сказала Захарова.

Она отметила, что сейчас появилось много желающих «помодерировать» армяно-азербайджанский конфликт. При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что в роли посредника хотят выступать даже те государства, которые не желают мира и стабильности региону.

Ранее дипломатический источник РИА Новости в Вашингтоне сообщил, что власти Соединенных Штатов принуждают карабахских армян встретиться с официальными лицами Азербайджана в нейтральной стране. По его словам, в противном случае США готовы объявить проведение контртеррористической операции в регионе. Он отметил, что Вашингтон также настаивает на присутствии на встрече американского куратора. По словам дипломатического источника, целью подобных действий является внедрение США в регион.