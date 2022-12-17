Захарова назвала санкции ЕС против российских СМИ цензурой

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Новые санкции Европейского союза против ряда российских средств массовой информации являются цензурой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что запрет на трансляцию четырех российских СМИ на территории ЕС представляют собой «авторитарные меры» и это стало для Брюсселя «обычной практикой».

Они являются еще одним свидетельством стремления Евросоюза жестко цензурировать информационные потоки, вплоть до запрещения неугодных медиа, вразрез с декларируемыми им в отношении третьих стран принципами свободы слова и СМИ, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что такие решения дополнительно ущемляют право жителей ЕС на доступ к информации.

ЕС накануне утвердил девятый пакет санкций в отношении России. В черный список включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов.

Также Евросоюз введет запрет на экспорт авиационных двигателей и их деталей в Россию и другие страны, которые могут поставлять ей компоненты. Кроме того, Совет Европы отзовет лицензии на вещание российских телеканалов НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал. По мнению руководства ЕС, эти СМИ помогают дестабилизировать обстановку на Украине.