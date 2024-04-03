Захарова назвала самую любимую песню из 90-х Захарова назвала песню «До свидания, мама!» самой любимой песней из 90-х

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что еще с юности любит песню группы «Моральный кодекс» «До свидания, мама!». Дипломат считает ее лучшей композицией 90-х годов.

Самое начало 90-х, я в старших классах школы, это протестное настроение, ощущение себя, в общем-то, практически в самостоятельном полете, и вдруг взрывает музыкальный эфир песня и, главное, клип группы «Моральный кодекс», «До свидания, мама!» <...> Сама мелодия, этот драйв, эти слова со мной навсегда, — призналась представитель МИД.

Ранее Захарова выразила уверенность, что Международная профессиональная музыкальная премия Bravo должна восприниматься не как замена западным конкурсам, а как исключительно отечественный проект. Так она ответила на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, может ли премия стать аналогом Евровидения. Дипломат объяснила, что у России есть огромный потенциал, и поэтому нужно не пытаться стать заменой чему-то, а развивать свое.

До этого Захарова призналась, что в рамках своей работы она сталкивалась с моментами, вызывающими физический страх. По ее словам, в таких ситуациях человек еле-еле себя контролирует и непонятно, чем все закончится: один из таких моментов произошел в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, когда Захарова оказалась в зале для консультаций без камер и журналистов, где лидеры стран «снимают маски».