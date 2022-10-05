Захарова назвала «реальный показатель исключительности» США Захарова назвала рекордный госдолг в $31 трлн реальным показателем «исключительности» США

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Реальным показателем исключительности Соединенных Штатов является госдолг страны в размере $31 трлн, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица. На их долю приходится свыше $24 трлн.

Госдолг США превысил $31 трлн — реальный показатель «исключительности», — написала Захарова.

Минфин США заявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил $31 трлн. К 3 октября он составил $31 трлн 123 млрд 887 млн 781 тысячу 401 и 34 цента, сообщается на сайте финансового ведомства.

Зарубежным правительствам Соединенные Штаты должны почти $7 трлн.

Обслуживание долга для Вашингтона, по сообщениям местных СМИ, становится все более затратной задачей в условиях растущих ставок.

Ранее в разговоре с NEWS.ru экономист Михаил Беляев заявил, что развитие госдолга внутри страны является совершенно обычным инструментом, поскольку государство таким образом получает средства от населения и вкладывает их в развитие промышленности и экономики, а население приобретает финансовый инструмент вложения денег.