Захарова назвала простейший способ «подмочить» имидж США Захарова: для создания негативного образа США достаточно 24/7 показывать Байдена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Российским или любым другим СМИ не имеет смысла тратиться на репортажи или документальные сюжеты, чтобы создавать негативный образ США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, для этой цели достаточно круглосуточно показывать выступления американского лидера Джо Байдена.

Если бы российские или любые другие СМИ хотели бы создать негативный образ Вашингтона, они не тратились бы ни на репортажи, ни на документалистику, а просто крутили 24/7 выступления Байдена, — отметила Захарова.

Таким образом представитель МИД прокомментировала доклад главы Южного командования Вооруженных сил США Лоры Ричардсон. Согласно документу, российские СМИ, работающие в Латинской Америке, выстраивают негативный образ Вашингтона. По мнению Ричардсон, пресса вроде Sputnik Mundo и телеканал RT подрывают интересы Соединенных Штатов в регионе.

Ранее глава Африканского командования ВС США (AFRICOM) Майкл Лэнгли заявил, что американская пропаганда в странах Африки оказалась не столь эффективной, как российская. По его словам, РФ фактически заглушила позицию Соединенных Штатов в регионе. Лэнгли подчеркнул, что Пентагон намерен удвоить усилия по насаждению собственной информационной повестки на континенте в ближайшие годы.