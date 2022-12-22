Захарова назвала причины развертывания союзных войск в Белоруссии Захарова: развертывание союзных войск в Белоруссии — симметричный ответ НАТО на военно-политическую обстановку

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru, что развертывание в Белоруссии дополнительных контингентов совместной российско-белорусской группировки следует рассматривать как симметричный ответ НАТО на военно-политическую обстановку в регионе. По ее словам, Москва и Минск последовательно выполняют взятые на себя обязательства, закрепленные в действующей военной доктрине союзного государства.

Что касается осуществляемого с октября развертывания дополнительных контингентов… Их следует рассматривать как симметричный ответ на складывающуюся военно-политическую обстановку в регионе, а именно, наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики и непрекращающаяся накачка Украины западными вооружениями всех видов, всех мастей, с поставкой туда инструкторов или под видом инструкторов просто боевиков, наемников, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, военная доктрина союзного государства носит оборонительный характер, и применение военной силы рассматривается в нем как исключительная мера в случае прямой агрессии против наших стран. Дипломат также подчеркнула, что задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзного государства.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что против его страны предпримут агрессивные действия, чем и объясняется недавняя проверка сил немедленного реагирования в республике. По его словам, руководство Белоруссии видит готовность к таким действиям со стороны соседних стран.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия создали группировку вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству, и эта группировка проводит масштабные тренировки в силу сложившейся ситуации и угроз.