Захарова назвала причину недовольства протестующих в Армении Захарова: недовольство протестующих в Армении вызвано ходом делимитации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Одной из нескольких причин недовольства протестующих в Армении является то, что они считают процесс делимитации не совсем справедливым, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, Москва рассматривает политические процессы в республике как внутреннее дело этой страны.

Что касается протестных акций в Ереване и регионах республики, то недовольство протестующих среди прочего вызвано и тем, что, по их мнению, делимитация в части анклавных сил проходит не вполне справедливо. <...> В любом случае мы рассматриваем политические процессы в Армении как внутреннее дело этой страны, — заявила Захарова.

Представитель российского министерства добавила, что Москва нацелена на развитие с народом Армении дружественных полнокровных связей. Они проявляются в готовности России моментально оказать помощь республике, как только соседняя страна окажется в беде.

Ранее Захарова заявила, что Россия увидела позитивную реакцию со стороны Армении на предложения МЧС и Минобороны РФ оказать помощь стране в связи с катастрофическим наводнением. Она подчеркнула, что предложения российской стороны по-прежнему актуальны.