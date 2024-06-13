Захарова назвала ответственных за планирование диверсий против России Захарова обвинила США и Великобританию в диверсиях против России

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Мария Захарова

Правительства США и Великобритании подстрекают Украину к совершению диверсий против России и террористических актов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, они не только поощряют, но и принимают участие в планировании масштабных диверсионных операций. Захарова подчеркнула, что эту информацию подтверждают и западные СМИ.

Это уже пишут западные средства массовой информации. Это говорит о том, что газета, авторы и уже, мы видим, многие общественные деятели и журналисты констатируют террористическую активность киевского режима, — заявила она.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов допросили агентов украинских спецслужб, готовивших террористические акты на территории Севастополя. Предполагается, что их целью являлись объекты Черноморского флота. Один из задержанных рассказал, что ему передали координаты схрона в виде духовки, в котором были запрятаны взрывчатые вещества, электродетонатор и радиомост.

Спецслужбы также задержали жителей Крыма, которые планировали теракты на железнодорожных путях полуострова. Они были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины с целью затруднения движения поездов.