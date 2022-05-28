Захарова вступилась за Северную Корею Захарова назвала ошибочным введение новых cанкций против КНДР

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Введение очередных международных санкций в отношении КНДР ошибочно и бесперспективно, говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, это ведет к тяжелым гуманитарным последствиям в условиях пандемии коронавируса, пишет ТАСС. Несмотря на то что документ не был принят благодаря тому, что против него проголосовали Россия и Китай, это является поводом развития напряженности в регионе.

Убеждены, что на данном этапе политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала. Введение новых международных ограничений ошибочно и бесперспективно, а с точки зрения их гуманитарных последствий — просто бесчеловечно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Страна измучена существующим долгие годы санкционным режимом СБ ООН, негативное влияние которого на простых северокорейцев многократно утяжеляется нелегитимными односторонними мерами, — отметила дипломат.

Так Захарова прокомментировала итоги голосования в СБ ООН по проекту резолюции, подготовленному США, которая направлена на дальнейшее ужесточение рестрикций в отношении государства.

Представитель МИД обратила внимание, что Россия проголосовала против этого документа, такую же позицию занял Китай, после чего резолюция не была принята. Но «сам факт выдвижения Вашингтоном такой инициативы стал свидетельством продолжающегося истощения политико-дипломатического арсенала» сторонников жесткой линии. Именно по их вине, по мнению Захаровой, «губятся на корню любые положительные подвижки вокруг Корейского полуострова и провоцируются новые витки конфронтации». Захарова также призвала страны вернуться за стол переговоров и отказаться от разрушительных санкций.

Россия и Китай ранее наложили вето в ходе голосования в Совбезе ООН на проект резолюции США об усилении санкций против КНДР. За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН. Документ предполагал, что объём допустимой поставки сырой нефти Пхеньяну будет снижен.