Захарова назвала обыски в Киево-Печерской лавре проявлением аморальности

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Обыски на территории Киево-Печерской лавры, проведенные сотрудниками Службы безопасности Украины, полностью соответствуют аморальной логике действий киевского режима, отметила в эфире на радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эти действия представляют собой безбожную вакханалию, у которой нет ни оправдания, ни объяснения.

Это еще один элемент, органично вписывающийся в абсолютно аморальные, дикие действия киевского режима, — подчеркнула Захарова.

Ранее сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Следственные мероприятия прошли, чтобы не допустить использования лавры «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов, а присутствующих в лавре лиц — на причастность к противоправной деятельности, пояснили в СБУ.

Позже обыски также прошли в Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП, женском монастыре в поселке Серники и в Корецком Свято-Троицком монастыре в Ровненской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным звеном в цепи военных действий властей Украины против Русской православной церкви.