Захарова назвала общее число санкций против России Захарова: Запад принял более 10 тысяч санкций, связанных с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Западом принято более 10 тысяч санкций, связанных с Россией. Об этом она заявила в ходе выступления в рамках дискуссии «Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом», текст которого опубликован в ее Telegram-канале. При этом абсурдными она назвала не только количество санкций, но и основания их введения.

Принято рекордное, более 10 тысяч, количество санкций против всего и всех без разбору. Абсурдно даже не их астрономическое число, а обосновывающие формулировки — например, «за поддержку действий Российского государства». Такая вот провинность россиянина, — заявила Захарова.

Ранее сервис слежения за санкциями Castellum.AI назвал Россию страной, в отношении которой было введено больше всего санкций за несколько лет. Всего с учётом предыдущих мер на Россию с 2014 года и по состоянию на 7 марта 2022 года было наложено 5532 санкции. По количеству ограничений РФ значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР. По сообщению сервиса, больше всего санкций в отношении России ввели США, Канада, Швейцария, Евросоюз и Франция, при этом большая часть ограничений индивидуальна.