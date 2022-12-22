Захарова заявила, что миротворцы РФ выполняют свою миссию в Карабахе

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что российские миротворцы выполняют свою миссию в Карабахе. По ее словам, они делают все для стабилизации ситуации в регионе. Так дипломат прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что миротворцы РФ не выполняют свои функции по контролю за Лачинским коридором.

Хотела бы напомнить, что обострения были до этого, неоднократно. И были проблемы, и стороны друг друга обвиняли. И именно российские миротворцы делали все для стабилизации ситуации, у них это получалось, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, «не принимается подобное отношение к нашим миротворцам».

Ранее Пашинян заявил на заседании кабмина, что миротворческий контингент РФ не выполняет свои функции по контролю за Лачинским коридором. По его словам, в Карабах и Лачинский коридор нужно отправить миссию по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.

Пашинян напомнил, что российский миротворческий контингент в Карабахе, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, имеет обязательства контролировать Лачинский коридор. Между тем в Карабахе отмечается дефицит продовольствия из-за блокировки Лачинского коридора. Сама тема уже получила большой отклик, в том числе на международном уровне, включая Совбез ООН, добавил Пашинян.

ЕСПЧ ранее частично удовлетворил ходатайство правительства Армении по Лачинскому коридору, но отказал Еревану в требовании применить к Баку обеспечительные меры по его разблокировке. При вынесении решения суд отметил, что степень контроля правительством Азербайджана ситуации в Лачинском коридоре на данном этапе неясна.

В ЕСПЧ призвали правительство Азербайджана принять все меры для обеспечения безопасного проезда через Лачинский коридор тяжелобольных, нуждающихся в лечении в Армении, и других лиц, оказавшихся без крова и средств к существованию.