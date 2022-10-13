Захарова назвала неонацисткой логикой заявления Зеленского о России Захарова назвала «неонацистской логикой» слова Зеленского об отказе стран общаться с Россией

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский не считает за нормальных «не НАТОвцев», такое мнение в своем Telegram-канале выразила представитель МИД Мария Захарова, отреагировав на интервью политика, в котором тот указал, что «никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться». По словам дипломата, высказывания политика демонстрируют его «неонацисткую логику».

Вот это и есть неонацисткая логика — он не считает за «нормальных» не НАТОвцев. Весь мир по Зеленскому — только Запад, — заявила Захарова.

По мнению дипломата, президент Украины «даже не замечает, как подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от „белого человека“», становится заметным в ходе его «коматозных» интервью.

Ранее Зеленский в интервью ВВС заявил, что «никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться». Во время беседы политик выразил мнение, что у конфликта на Украине есть два исхода: «или победа Украины, или поражение всего мира».

Ранее Foreign Policy предположило, что американское руководство будет оказывать давление на Киев с целью заключения мира с Россией путем переговоров в том случае, если конфликт затянется. Предполагалось, что одним из условий могут стать растущие расходы США на военную и финансовую поддержку Киева