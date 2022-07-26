Захарова назвала неконструктивной позицию Израиля по отношению к России Захарова: Москва сожалеет, что Израиль занял неконструктивную позицию по украинскому кризису

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Антироссийская позиция Израиля вызывает сожаления у Москвы, поскольку является неконструктивной и необъективной, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live». При этом она отметила, что импульс к усложнению двусторонних отношений исходил не от России.

К сожалению, в последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива, — сказала Захарова.

По ее словам, делая антироссийские заявления, Израиль «занял проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а именно поддержки киевского режима». Кроме того, дипломат подчеркнула, что вопрос с еврейским агентством «Сохнут» лежит в правовой плоскости.

Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» против России в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства «Сохнут». Отмечается, что решение об этом может быть принято в ближайшие дни.

Ранее главное управление Министерства юстиции по Москве обратилось в Басманный суд столицы с просьбой ликвидировать «Сохнут». Организация оказывает помощь в репатриации в Израиль. Уточняется, что интерес Минюста к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. В «Сохнуте» намерены вести переговоры с ведомством.