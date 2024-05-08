Захарова назвала недружественным шагом отзыв ФРГ своего посла из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Отзыв Германией своего посла из России для консультаций является очередным недружественным шагом Берлина, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, обвинения в адрес Москвы в якобы проводимых кибератаках были сделаны в стиле «хайли лайкли». Никаких доказательств предъявлено не было, подчеркнула она.

Очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних связей. Вся ответственность за это лежит на германской стороне, — указала Захарова.

Она отметила, что Германия регулярно эксплуатирует миф о вредоносной деятельности российских хакеров. Это направлено на эскалацию напряженности в двусторонних отношениях, считает она.

6 мая Министерство иностранных дел Германии отозвало посла Александра Ламбсдорффа из Москвы для консультаций. Отмечалось, что это решение связано с обвинениями в адрес России в предполагаемых кибератаках. Дипломат пробудет в Берлине неделю, после чего вновь вернется в Москву.

До этого МИД ФРГ опубликовал доклад, в котором сообщалось, что кибергруппа АТР28 взломала несколько аккаунтов электронной почты Социал-демократической партии ФРГ. Там отметили, что «на основании надежной информации» названная хакерская группировка может быть причислена к России.