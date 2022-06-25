Захарова назвала ложью жалобу Киева на Москву о похищении детей из Донбасса Захарова назвала ложью обвинение Киева в адрес Москвы о похищении детей из Донбасса

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью обвинения Киева в адрес Москвы о насильственном вывозе детей с территории Донбасса. 19 июня Верховная рада Украины обратилась с соответствующим заявлением в комитет ООН по правам ребенка, пояснила дипломат в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. По словам Захаровой, эти нападки являются частью информационной кампании по обвинению России и звучат неоднократно.

Содержащиеся в нем (в обращении Верховной рады. — NEWS.ru) лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса. Циничность подобных заявлений не знает границ, — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, за восемь лет в Донбассе погибло более 150 детей и в разы больше были ранены. Дипломат упрекнула Киев в цинизме, отметив, что в условиях обстрелов мирных сел и городов ЛНР и ДНР Россию обвиняют в «спасении детей от варварских бомбардировок».

Представитель МИД РФ добавила, что с начала спецоперации на территорию России было эвакуировано более 2 млн человек, из которых почти 325 тысяч — несовершеннолетние. Захарова подчеркнула, что эти люди выехали с Украины добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей».

В ночь на 1 июня на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждается, что американские военные «несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса».

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все для поддержки детей Донбасса, оставшихся без родителей. По его словам, сиротам помогут обрести новые семьи, а также примут все меры соцподдержки.