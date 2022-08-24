Захарова назвала ложью слова Зеленского о смерти Дугиной

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. По ее словам, это очередная ложь, которую Запад предпочитает не видеть, сообщает радио Sputnik.

Очередное звено в цепочке лжи. Но и это не видит Запад. Не потому что не может видеть, а потому что киевский режим выполняет ровно то, что прописано было в этих самых западных методичках, — сказала Захарова.

Она отметила, что Дугина была внесена в базу украинского сайта «Миротворец», который в России считается экстремистским ресурсом. Сейчас напротив ее фамилии стоит пометка «ликвидирована». При этом киевский режим заявляет о непричастности к убийству журналистки.

Накануне Зеленский заявил, что гибель Дугиной не является ответственностью Украины. По его словам, она не была гражданкой страны и не находилась на ее территории в момент смерти.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения.