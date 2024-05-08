Захарова назвала кощунственным решение Берлина запретить символику Победы МИД РФ осудил решение Берлина запретить российские флаги и георгиевские ленты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мария Захарова

Решение властей Берлина запретить на 8 и 9 мая демонстрацию российских флагов и георгиевских лент является кощунственным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, Москва призывает руководство немецкой столицы отменить эту инициативу.

Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное. Мы призываем прекратить переписывать историю — ее не перепишешь, — сказала Захарова.

Ранее посольство России в Германии потребовало от немецких властей полной отмены запрета на демонстрацию 8–9 мая символики, связанной с Днем Победы. Дипломаты напомнили, что за мирное небо СССР заплатил жизнями более 27 млн своих граждан. Это те, кто пал в бою против нацистов, был замучен в концлагере или скончался из-за болезней и голода.

Глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя решение Берлина о символике, связанной с Днем Победы, заявил, что оно является подлым натиском на историческую правду о Второй мировой войне. Он назвал «кощунство и наглость», с которыми это было сделано, прямыми отголосками фашизма.