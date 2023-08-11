Захарова назвала киевский режим неонацистской злокачественной опухолью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что киевский режим является «неонацистским злокачественным новообразованием», которое «исповедует тотальную русофобию». Кроме того, добавила дипломат, украинские власти притесняют татаро-мусульман.

Киевский режим — неонацистское злокачественное новообразование на теле Восточной Европы. Он зигует, устраивает факельные шествия, притесняет еврейское население и, конечно, исповедует тотальную русофобию. Но теперь в открытом доступе появились новые документы, свидетельствующие о еще одной угнетаемой категории населения на Украине. Речь о татарах-мусульманах, — написала Захарова.

Так представитель МИД прокомментировала публикацию турецкого издания Aydinlik, которое получило доступ к переписке заместителя начальника 3-го сектора управления госбезопасности СБУ по Херсонской области, подполковника Д. Досенко, а также к секретным документам. По словам Захаровой, документ «полон уничижительных характеристик» татарского населения Украины.

Ранее Захарова заявила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине и готова ответить на действительно серьезные предложения. Представитель МИД также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.