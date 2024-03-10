Захарова высмеяла оговорку Байдена по Украине Захарова: Байден не перепутал Украину с Афганистаном, он признал ошибку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден не просто так оговорился, перепутав Украину с Афганистаном. По ее мнению, высказанному в Telegram-канале, американский лидер не смог больше сдерживать в себе правду: Вашингтон «опозорился с украинским проектом».

Пишут, что «Байден перепутал Украину с Афганистаном». Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом, — написала Захарова.

Ранее Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. Отмечается, что при этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

До этого Байден уже путал Украину с Ираком. Это произошло в ноябре 2022 года в штате Флорида, когда президент США рассуждал о мировой инфляции. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.

Ранее Байден во время телеинтервью допустил очередную оговорку, перепутав Россию с Украиной. Так, он предложил Москве «разумный путь» в НАТО. Глава государства быстро понял, что ошибся, извинился и исправился.