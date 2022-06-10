Захарова назвала истерикой реакцию Лондона на приговор наемникам

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала истерикой реакцию Лондона на осуждение в ДНР британских наёмников. По ее словам, которые приводятся на сайте МИД, официальный Лондон не обращался в ДНР для прояснения судьбы сограждан, а сами они являются именно наёмниками, а не военнопленными.

Обратили внимание на ажиотажную, порой доходящую до истерики реакцию Лондона, включая главу Форин-офиса Элизабет Трасс, на принятое Верховным судом Донецкой Народной Республики решение в отношении британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, — сказала дипломат.

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики приговорил двоих граждан Великобритании и марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за наемничество во время боевых действий на Украине. Ранее британский депутат Роберт Дженрик со ссылкой на посла Украины в Соединенном Королевстве Вадима Пристайко рассказал, что украинские власти в порядке приоритета внесут Эйдена Аслина и Шона Пиннера в ближайший список на обмен военнопленных.