Захарова рассказала, кто вмешивается в выборы в Конгресс США Захарова: в выборы в Конгресс США вмешивается не Россия, а экс-президент Трамп

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова исключила вмешательство Москвы в выборы в Конгресс США, при этом, по ее словам, этим занимается бывший американский президент Дональд Трамп. В эфире программы «Прямой контакт» с Владимиром Соловьевым дипломат указала, что если Соединенные Штаты захотят, то они будут развивать только одну тему — «вмешательство» РФ в их выборы. Такую позицию США в отношении российского государства она назвала классикой, отметив, что «ничего нового» не происходит.

Если они захотят, видимо, это (вмешательство РФ в выборы в США. — NEWS.ru) будет темой номер один. <...> Американские журналисты будут только об этом говорить. Классика, в общем, ничего нового. <...> Сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп, — сказала она.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о попытках России, в том числе самого бизнесмена, вмешаться в парламентские выборы в США следующим образом: «мы вмешивались и будем вмешиваться. <...>, точно, хирургически, по-своему, <...> и удалять сразу обе почки и печень».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер следом отреагировала на слова российского бизнесмена: по словам представительницы американской администрации, в заявлении россиянина нет «ничего нового».