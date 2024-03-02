Захарова объяснила, в чем кроется неуважение к женщинам в США Захарова назвала средний род в американских паспортах издевательством для женщин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

«Выдуманные гендеры» и операции по смене пола являются издевательством над «женскими телами» и неуважением к американкам, так представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова первой леди США Джилл Байден о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп — угроза женщинам. По словам Захаровой, именно США стали первыми поддерживать «мужское» грудное вскармливание и средний род в паспорте.

Издевательство над «женскими телами» и «неуважение к женщине» — это выдуманные гендеры, поставленные на поток операции по смену пола, «мужское» грудное вскармливание и средний род в американских паспортах, — написала она.

Ранее трансгендерная женщина (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) победила на конкурсе «Мисс Португалия» впервые за всю историю государства. Корону вручили 28-летней Марине Мачете, которая родилась мужчиной. Позднее ее включили в состав представителей своей страны на «Мисс Вселенная». Последние пять лет девушка работает стюардессой.

В России же трансгендерам предложат смириться с врожденным полом — такие клинические рекомендации опубликовало Российское общество психиатров. Представители сообщества транс-персон считают этот подход конверсионной терапией, запрещенной в ряде стран.