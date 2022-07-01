Захарова назвала фразу Байдена, которая войдёт в историю Захарова: фраза Байдена «Педро, это не то, что ты подумал!» войдёт в историю его президентства

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала фразу американского лидера Джо Байдена, произнесенную в ходе саммита НАТО в Мадриде. Высказывание, адресованное испанскому премьер-министру Педро Санчесу, по мнению дипломата, войдет в историю правления 46-го президента США.

Фраза Байдена на саммите НАТО «Педро, это не то, что ты подумал!» войдет в историю его президентства. Она, собственно, обо всем, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Данную фразу Байден произнес, обнимая супругу Санчеса Бегонью Гомес в его присутствии. Соответствующее видео появилось в Сети.

Байден не впервые попадает в нелепые ситуации. Так, он нарушил нормы этикета при встрече на саммите НАТО с королевской семьёй — президент США сначала поздоровался с королевой Летисией, вместо того чтобы пожать руку её супругу — королю Испании Филиппу VI.

Позднее американский лидер проигнорировал своего южнокорейского коллегу Юн Сок Ёля. Тот сделал шаг навстречу подходящему Байдену, чтобы его поприветствовать. Однако хозяин Белого дома по неизвестным причинам прошёл мимо и поздоровался с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Выступая на саммите, президент США заявил, что Вашингтон будет поддерживать украинцев до тех пор, пока они не победят сами себя. После этого он поправился, уточнив, что имел в виду русских.