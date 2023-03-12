Захарова назвала фейком приписываемое ей выражение о «битве элит»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и очередной информационной атакой сведения о том, что она говорила о «битве элит» в России. Таким образом дипломат прокомментировала сообщения в нескольких Telegram-каналах, в том числе и в канале редакции Deutsche Welle на русской языке (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) о том, что она говорила об отсутствии у России контроля над информационным пространством в стране «из-за борьбы между элитами».

Немецкая пропаганда еще подстраховалась ссылкой, а анонимщики гонят фейк чистоганом. Чему удивляться: их хозяева даже санкции ввели против меня еще до начала СВО с формулировкой «за содействие размещению российских войск на Украине». Эта очередная инфоатака, которая идет на фоне уже год не прекращающихся угроз прямой расправы, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат заметила, что эти фейковые сообщения не последние. По ее мнению, чем заметнее будут выводиться на чистую воду «непартнеры», тем изворотливее будет ложь.

Ранее Захарова нашла раздвоение личности у представителя Госдепартамента США Неда Прайса после его слов о Дейтонских соглашениях. Они касаются территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

Прайс заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также «привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение».