Захарова назвала «фантазиями с испариной» слова Бориса Джонсона о Путине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «фантазиями с испариной» слова премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию, если бы был женщиной. В своем Telegram-канале она предположила, что участники «большой семерки» во время саммита занимались чем-то посторонним.

Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семёркой занимались-то? — написала Захарова.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил немецкому телеканалу ZDF, что российский лидер является идеальным примером «токсичной маскулинности». По его мнению, если бы Владимир Путин был женщиной, он, скорее всего, не начал бы спецоперацию на Украине, которую Джонсон оценил как проявление мачизма. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что подобные заявления должны стать предметом для психоанализа в духе Фрейда.