Захарова заявила, что Запад пытается раскачать ситуацию в Сербии

Фото: Александр Дзюба/ТАСС

Сербия. Белград. Сторонники блока «Сербия против насилия» во время митинга у здания городской администрации.

Западные страны предпринимают попытки раскачать ситуацию в Сербии, сообщила «Известиям» представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление сербского лидера Александра Вучича о беспорядках возле администрации Белграда.

Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов», — уточнила Захарова.

Накануне Вучич заявил, что не допустит смены власти в стране насильственным путем. Он подчеркнул, что руководство республики может смениться только в результате выборов, поскольку Сербия является демократической страной. Таким образом Вучич прокомментировал массовую акцию протеста оппозиции.

После выступления Вучича сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами выборов, прошедших в стране 17 декабря, окружили здание скупщины (администрации) Белграда и попытались проникнуть внутрь. Сообщается, что митингующие сторонники блока «Сербия против насилия» при помощи флагштоков выломали дверь, а также разбили окно и начали забрасывать внутрь здания камни и пивные банки.

В ходе беспорядков двое полицейских получили серьезные травмы, 35 протестующих были задержаны, сообщил позднее Вучич. Он добавил, что задержания будут продолжаться ночью и утром и настигнут участников противоправных выступлений, где бы те ни скрывались.