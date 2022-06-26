Захарова назвала чудовищным заявление Джонсона по ситуации на Украине

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

↵Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала чудовищным заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что любые попытки мирного урегулирования на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире. Она также назвала слова Джонсона «пошлыми и неостроумными».

Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» — мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места, — написала она.

Премьер-министр Великобритании в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье заявил, что сейчас любые попытки урегулировать конфликт на Украине приведут к нестабильности в мире и лишь укрепят позиции Москвы. Глава британского правительства считает, что стремление европейских государств наладить отношения между участниками конфликта «дает карт-бланш» президенту России Владимиру Путину на «манипулирование» международными рынками и суверенными странами.