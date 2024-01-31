Захарова назвала «чудовищным» заявление Борреля о перемирии на Украине

Заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что идея возможного перемирия на Украине является ошибочной, чудовищно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, Запад из века в век думает, как всех поссорить и не дать потом помириться.

Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как «это же Боррель» <...> Ошибочными были в 22-м году какого века? <...> У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад. И не дать потом ни помириться, ни жить нормально, ни сосуществовать стабильно, — сказала Захарова.

Ранее Боррель заявил, что Европе нужно сменить парадигму и перейти от поддержки Киева «столько, сколько потребуется», к обязательству делать «все, что потребуется, чтобы Украина выиграла». По его словам, за время конфликта с Россией члены ЕС предоставили Киеву боеприпасы и вооружение на сумму €30 млрд, а также обучили почти 40 тысяч солдат ВСУ.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя заявление о военной помощи Украине «во что бы то ни стало», считает, что чиновники ЕС и НАТО все больше напоминают умалишенных. По его мнению, в объективной реальности мало что меняется, что бы ни говорил Боррель.