Захарова назвала «чудовищной» реакцию ОБСЕ на гибель журналистов в Газе

Среди убитых и раненых журналистов в зоне палестино-израильского конфликта есть представители средств массовой информации (СМИ) стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом, по ее словам, организация никак не комментирует данную ситуацию, ссылаясь на то, что произошла она не в Европе и к ней не имеет никакого отношения. Захарова назвала такой подход «чудовищным».

Среди убитых и раненых — журналисты, которые представляют средства массовой информации стран ОБСЕ <...> А в каком регионе мира они погибли, это, в общем, уже дело второе. <...> Это же чудовищно, когда мы слышим, что «вы знаете, это же не в границах ОБСЕ», — сказала она.

Захарова уточнила, что за два месяца в зоне ближневосточного конфликта погибло свыше 40 журналистов еще более десятка ранено. Несмотря на это, уполномоченный по защите прав журналистов, безопасности, свободе слова в ОБСЕ ситуацию не комментирует.

Ранее председательствующий в ОБСЕ глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из состава организации исчерпала себя. Дипломат пояснил, что принцип всеобщего консенсуса не будет работать без согласия РФ. При этом консенсус без согласия одного члена сейчас также невозможен, так как есть расхождения во мнениях, добавил он.