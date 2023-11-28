Захарова назвала число ожидающих эвакуации из Газы россиян Захарова: несколько сотен россиян ожидают эвакуации в Газе и Египте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

В Газе и на территории Египта остаются и ожидают эвакуации несколько сотен россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит RT, работа по вывозу этих людей идет круглосуточно и она будет продолжена.

Мы сейчас продолжаем получать заявки на вывоз, на эвакуацию от российских граждан <...> работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена, — сказала она.

Захарова отметила, что большая часть людей, изъявивших желание эвакуироваться в Россию, уже находится на ее территории. Вместе с россиянами вывозят и граждан других стран, которые обратились к России за помощью.

Также, добавила Захарова, организованы дополнительные рейсы для россиян, находящихся на территории Израиля. Они осуществляются практически бесперебойно.

Ранее представитель МИД заявила, что Россия не оставит без помощи никого из соотечественников в секторе Газа. На фоне временного прекращения огня, объявленного между израильской армией и палестинским движением ХАМАС, проход через КПП «Рафах» на границе с Египтом закрылся для граждан всех стран. Граждан снова начнут пропускать после окончания гуманитарной паузы, сообщила Захарова.