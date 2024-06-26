«Как раненого зверя»: Захарова упрекнула США в ситуации с Ассанжем Захарова: ситуация с Ассанжем показала цену заявлений Запада о свободе слова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Ситуация с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем показала цену заявлений Запада о свободе слова и независимости журналистики, отметила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Запад гонял его, «как раненого зверя» по всему миру, потом «просто загнал в посольство Эквадора и там томил», а после этого тот был в британской тюрьме.

Мы узнали цену западных слов о свободе слова, независимости журналистики и обеспечении безопасности журналистов по судьбе самого Ассанжа, — сказала она.

Ранее стало известно, что судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Мэнглона приговорила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. Однако его жена заявила, что намерена добиваться помилования супруга. Она объяснила, что после признания вины по статье о шпионаже журналисты всего мира не решатся заниматься освещением вопросов национальной безопасности США.

Сделка с прокуратурой США не является ни положительным, ни отрицательным исходом дела журналиста, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Он отметил, что Ассанж прошел сложный жизненный путь, и пожелал ему всего самого наилучшего.