Захарова назвала цель регулярных обстрелов ЗАЭС Захарова: Киев планировал превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу, таким мнением в эфире Первого канала поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уверена, что обстрел электростанции нужно воспринимать не иначе как ядерный шантаж или террористические действия со стороны Украины.

Идеология была именно эта — сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу, — указала она.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая ЗАЭС. По его словам, Россия намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы атомной станции.