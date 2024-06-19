«Банальное воровство»: Захарова отреагировала на решение G7 по активам РФ Захарова назвала воровством планы G7 выделить Киеву $50 млрд за счет активов РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Решение стран G7 выделить Украине $50 млрд за счет доходов от российских замороженных активов является очередным воровством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат обратила внимание, что некоторые страны после соответствующих деклараций давали Москве понять, что решение исходит от других членов «семерки». Трансляция велась на Rutube-канале российского внешнеполитического ведомства.

[Страны Запада] берутся за прямое воровство и делают его частью решения «семерки», которая заявляла о себе как о флагмане экономического развития, но сейчас под воздействием либеральных демократий свалилась в пике банального воровства, — отметила она.

После объявления G7 о своем решении представители этих же западных государств обратились к российским властям, добавила Захарова. По ее словам, они попытались дать понять, что ответственность за это решение лежит не на их партнерах по «Большой семерке», поскольку понимают, что ответ Москвы будет очень жестким. Дипломат поразилась «степени мерзости, низости, цинизма и вранья», которые продемонстрировали представители этих государств.

На камеры под прицелом американской политической машины подписаться и отрапортовать, присягнуть на верность этой бесконечной какой-то пиратской логике по отъему чужого, а потом бежать к телефонам и умолять, просить, заверять, что это точно не они конкретно, не эта страна, а какая-то другая, потому что очень боятся, что к ним будут применяться ответные меры, — отметила она.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что страны «Большой семерки» (G7) пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов.